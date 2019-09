Lageraievastane tulundusühistu soetas Vändra külje alla metsamaad

Talimetsa kinnistu on mitmekesine ala nii raiesmiku, noore metsa kui vanemate puudega. See on näidiskinnistu, kus Forestly liikmed kasvatavad metsa looduslikku elurikkust ja arvestavad tulu teenimisel metsa kui ökosüsteemi laiemat väärtust. Välistatakse muu hulgas lageraie. Ühistu suurendab metsast saadavat tulu küttepuude tegemise, saunavihtade meisterdamise, loodusteraapia pakkumise kaudu.