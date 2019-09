Viljandimaal surnuna leitud Ülle tapmises kahtlustatav mees peeti kinni Tori vallas

Lõuna ringkonnaprokuratuuri vanemprokuröri Toomas Liiva sõnutsi esitab prokuratuur kohtule taotluse kahtlustatav vahistada. „Kriminaalmenetluse käigus selgitatakse veel naise täpne surma põhjus, tapmisele eelnenud sündmused ja muu info. Mees on praeguseks tapmises kahtlustatavana üle kuulatud. Toime on pandud tapmine ehk raskeim isikuvastane kuritegu, millega võeti teiselt inimeselt elu ja riivati oluliselt kohaliku kogukonna turvatunnet. Mehe käitumist ja kuriteo raskust hinnates on põhjust arvata, et vabaduses võib ta hakata uurimisest kõrvale hoidma või panna toime järgmise kuriteo. Seetõttu taotleb prokuratuur kohtult tema vahistamist,“ selgitas Liiva.

Viljandi politseijaoskonna juht Margus Sass ütles, et tegu on harukordse juhtumiga, kus Lõuna-Eesti ühes turvalisemas külas satub koju suunduv naine päise päeva ajal nii raske kuriteo ohvriks. „Praegu saame öelda, et tegemist ei olnud juhuslikult valitud ohvriga, vaid kuritegu pandi toime isiklike suhete pinnalt. Selle juhtumi võimalikult kiire lahendamine ja kogukonnale turvatunde tagasiandmine oli algusest peale ja on jätkuvalt politseile väga oluline. Uurijad andsid endast parima, et murest murtud lähedastele vastused anda, tõendeid leida, kahtlusalune kindlaks teha ja ta kinni pidada. Kahjuks ei ole meie võimuses Üllet tagasi tuua, kuid vähemalt saame kinnitada, et kuriteos kahtlustatav on arestimajas ja uurimise all,“ ütles politseijaoskonna juht.