Aidake valida Pärnumaa aasta toodet!

Eddi Leedi keraamika

Pärnus Maarja-Magdaleena gildis pikka aega tegutsenud Eddi Leedi loodud keraamika on omalaadse tehnika ja selgelt äratuntava välimusega. Oma kodulehel kirjutab meister: “Esemed on kivinõusavist. Põletustemperatuur on 1260–1300 kraadi. Kristallglasuurid teen ise. Punane glasuur on ostetud. Mürgiseid aineid pole kasutatud!”

Eddi potitehase keraamika. FOTO: Mihkel Maripuu

Jaanihanso Eau de Vie õunanaps

Kangema napsu idee tekkis Jaanihansol 2017. aasta suvel. “Destilleerimine kui säilitusviis ja toodete valmistamise meetod on loomulik järgmine samm, kääritamise arendus,” rääkis siidritalu peremees Alvar Roosimaa. “Sel ajal ei olnud müügil veel ühtegi Eesti õuna destillaati, kõik käsitöönapsud olid teraviljapiirituse leotised.” Esimese hooga läks destilleerimisele 5000 liitrit 2016. aasta pikalt küpsenud Pärnumaa õuntest tehtud veini. Esimesed pudelid jõudsid müügile 2017. aasta lõpus. Roosimaa sõnutsi kulgeb toote müük kasvava tempoga ja kuna joogile on loodud kinkekarp, on napsust saanud suveniir, mida näiteks lennujaama poest rohkesti ostetakse.

Eau de Vie õunanapsu idee tekkis Jaanihanso tootmises 2017. aasta suvel. FOTO: Veronika Roosimaa

Koduresto Kirss Toidul

Pärnus Rääma kandis märkab muude kodude seas armsat rohelist maja, millel ripub silt “Kirss Toidul”. Tegu on suvepealinna ainsa kodurestoraniga, mida peavad Evely Kasemaa-Lilleste, tema abikaasa Tanel Lilleste ja ema Maire Kasemaa. Kodurestos näevad külastajad, kuidas valmib toit, mis jõuab nende lauale, kes selle teeb ja kuidas nõud masinasse laotakse.

Kodurestoranile on tekkinud püsikliendid ja peale einestamisvõimaluse pakutakse toidu- ja joogikoolitusi.

Kodurestos näeb nii eine laualejõudmise protsessi kui nõudepesu. FOTO: Karoliine Aus

My Little Avenue lastemööblisari

My Little Avenue riiulisari sai alguse soovist pakkuda uudseid lahendusi lastetoa sisustamiseks. Sarja kuuluvad majakujulised riiulid ja neid kokku seades saab luua mängutänava. Seni on mööblit müüdud Eestis, kuid kiigatud on võõrsilegi. “Oleme otsinud võimalusi siseneda välisturule. Väikeseks takistuseks on saanud transpordi korraldus,” rääkis Kairi Piirimets ettevõttest Designtree OÜ. “Talvel peaks välja tulema uus valguslahendusega sari. Katsetame uusi materjale, et koduturu erakliendile hinnasõbralikumaks saada.”

My Little Avenue riiulid kujutavad maju. FOTO: Tootja foto

Piesta õunastroop

Magushapu mekiga õunastroopi nimetavad valmistajad korraga nii maiuseks kui maitseaineks, mida võib tarvitada juustumoosina või hoopis laiemalt toiduvalmistamisel. “Kuna stroop on eriti laialdaste kasutusvõimalustega toode, mille ampluaad me sildistamisega mingil juhul kitsendada ei tahtnud, siis pikkade mõtiskluste järel otsustasime laenata sõna hollandi keelest, kuivõrd toote idee jõudis meieni Hollandi kaudu,” pajatas tootja esindaja Külli Eller.

Sel suvel võitis Piesta õunastroop Eesti talutoodete konkursil tiitli “Parim lisand 2019”.

Sel suvel võitis Piesta õunastroop Eesti talutoodete konkursil tiitli “Parim lisand 2019”. FOTO: Kristi Kuusmik-Orav

Pootsi mõisa vaarikavahuvein

Vaarika vahuvein on toodetud Tedre talu vaarikatest. Valmistaja Marko Põldsami jutu järgi on vaarikas tema lemmikmari juba lapsepõlvest, mil vanaema kattis koogid just vaarikatega. “Vaarikal on hästi puhas maitse, mida saab veiniski esile tuua,” sõnas Põldsam.

Vaarika vahuvein on toodetud Tedre talu vaarikatest. FOTO: Tootja foto

Rudolfi ingverikarastusjook

Rudolf on täiskasvanutele mõeldud ingveri- ja ebaküdooniamahlast karastusjook ehk suurte poiste limps.

“Meie ettevõtte Mamm & Frukt OÜ põhitegevus on marjaveinide tootmine, seejuures omanik ja veinimeister Toomas ise on täiskarsklane. Seetõttu tundsime vajadust ja soovi luua kohalik naturaalne karastusjook endale ja kõigile teistele, kes alkoholi tarbida ei taha või ei saa. Turul oli selleks ajaks eri limonaade, aga ükski neist polnud küllalt karge ega jõuline,” rääkis joogi saamisloost Helen Huberg.

Sobiv maitsekooslus selgus selle aasta veebruaris, esimene partii valmis aprillis. Praeguseks on peamiselt äriklientidele müüdud umbes 2000 pudelit ja ettevõtja loodab peagi tootmisvõimsust suurendada, et jooki jaguks jaekauplustessegi.

Rudolf on täiskasvanutele mõeldud ingveri- ja ebaküdooniamahlast karastusjook. FOTO: Tootja foto

St. Disain OÜ Pärnu suveniirköögirätt

Suveniirrätiku idee sündis soovist pakkuda turistidele kerget, praktilist ja taskukohast meenet. “Keskkonnale mõeldes on pakend paberist ja sellest saab lõigata postkaardi. Kes rätti tassida ei viitsi, kleebib pakendile margi ja saadab postiga sõbrale või emale,” rääkis suveniiri valmistaja Siiri Rae.

Rätiku pakendil on ruutkood, mille abil saab vaadata Pärnu linna ametlikku reklaamvideot.

Suveniirrätiku mõte sündis soovist pakkuda turistidele kerget, praktilist ja taskukohast meenet. FOTO: Tootja foto

“Trust Me, I’m a Local” giiditeenus

Juulis tegid entusiastlikud Pärnakad turistidele omanäolisi tasuta linnatuure. Tuuri juhtisid eri elualade esindajad ja iga retk oli omamoodi põnev.

Samalaadsed ekskursioonid on populaarsust kogunud kõikjal maailmas.

Pärnu haigla turundusspetsialist Errit Kuldkepp korraldas kohalike hobigiidide eestvõttel käima lükatud ekskursioonisarja “Trust me I’m a local” esimesele linnatuurile tulnud Soome perele ringkäigu Pärnu ägedamatesse paikadesse. FOTO: Eno-Gerrit Link

Vaasi & Vaasi kiiged

Suve hakul paigaldati Pärnu parkidesse kaheksa käsitsi maalitud muuliteemalist puitkiike disainibüroolt Vaas & Vaas. Kiikedele on jäädvustatud kunstiteosed ja toredad mõtteterad. Samasugused kiiged jõudsid Lätti ja põhjanaabrite juurde.