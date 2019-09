Kõige enam kiideti veekeskusi ja oma tivolit. Paljud märkisid positiivselt ära atraktsioonid rannas, korras pargid, rohke roheluse, puhta õhu, muuli, linna väiksuse, fakti, et olime juba siis suvepealinn. Lapsed nautisid puhast õhku, randa, liiva, praame ja reisilaevu, suurt raamatukogu, korras maju. Meeldis, et linnas on jalgrattureid, palju üritusi, teater, kino, elektriautod, kalurid.