Galerii: hääbuvates külades otsi inimest tikutulega

On kolmapäev. Ilm tundub võrdlemisi trööstitu. Esimene sihtkoht on Haapsi. Põgusa guugeldamise tulemusena võib aimata, et selle rannaäärse küla hiilgeajad jäävad pea sajandi taha. Paljud sealsed asukad pagesid teise maailmasõja ajal paatidega Rootsi. See oli rannaküla üks eelistest – oli paat ja oli meri.