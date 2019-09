Naised trotsisid lakkamatut sadu

Põrgupõhja punkri asukohal jagas seletusi ajaloolane Martin Andreller (paremal). FOTO: Silvia Paluoja

Sellise ilmaga ei aja hea peremees koeragi õue, mõtlesin, kui istusime Tallinna maanteel Kaitseliidu maja ees meid ootavasse sooja bussi. Reisikaaslasteks Naiskodukaitse Pärnumaa ringkonna Pärnu jaoskonna liikmed, kes oma esinaise Ave Rallmanniga olid just selleks kuupäevaks määranud matka mööda metsavendade radu alates Põrgupõhja punkrist. Kogenud retkeliste varustus oli täiuslik, telkmantlitest pika säärega kummikuteni, varuks veel kotitäis vahetusriideid. Ega siis asjata öelda, et pole halba ilma, kui riietus on sobiv.