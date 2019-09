Galerii: Lääneranna valla kaunimad kodud valiti esimest korda

Uue valla elanikud said konkursile esitada hooneid ja kinnistuid, mis nende hinnangul vääriksid äramärkimist ja tunnustamist. Kokku esitati konkursile neljas kategoorias kümme kandidaati.

Konkursile esitatud objektide hindamisel arvestati kinnistu üldist heakorda, haljastust, väikevormide sobivust ümbritsevasse keskkonda ning terviklikku ruumimõju, hinnati stiilsust, originaalsust, leidlikkust ning koha omapärast tulenevate võimaluste kasutamise oskust. Heakorrakomisjoni ühise arutelu tulemusena selgusid konkursi kategooriate nominendid, kes esitati vallavalitsusele kinnitamiseks.

“Lääneranna vallas on väga palju ilusaid kinnistuid, mis kõik väärivad kauni kodu tiitlit,” rõõmustas heakorrakomisjoni esimees Tiina Lobja, kes lisas, et komisjonil oli raske leida parim ja nii esitati vallavalitsusele ettepanek tunnistada maakodude ning sotsiaal-, äri- ja tootmishoonete kategooriates võitjateks kaks nominenti.

“Kuidas sa valid, kumb objekt vajab rohkem tunnustust, kas kaunilt hooldatud puisniiduga suvekodu või metsamaastikuga harmoneeruv püsikodu,” arutles Lobja ja lisas, et komisjon tegi vallavalitsusele ettepaneku lisada konkursile edaspidi kaks uut kategooriat: maastikuobjektid, kuhu sobituksid näiteks pool-looduslikud kooslused ja kogukondlikud objektid, näiteks külaplatsid.

“Osad kinnistu omanikud, keda nomineerisid niiöleda võõrad inimesed, avaldasid siiralt head meelt nominatsiooni üle, kuid loobusid osalemisest põhjendades seda sellega, et sel aastal ei ole nende kodu veel valmis esitamiseks,” ütles Lääneranna valla planeeringu- ja arenguspetsialist Anna Palusalu. “Ma julgustan kõiki meie valla elanikke märkama ilu enda ümber ning esitama tunnustust väärivaid kinnistuid ka uuel aastal toimuval konkursil,” innustas Palusalu vallaelanikke esiletõstmist väärivat märkama.

Kaunim elamu tiheasustuses asub Virtsus Linnamäe tänav 3

Käesoleval aastal Virtsu kauneimaks koduks valitud kinnistu avaldas heakorrakomisjonile muljet lillepeenarde rohkusega. Olemasolev puhkenurk on osaliselt eraldatud ronitaimega, mis annab kohale privaatsust. Hoone on visuaalselt korras ning kinnistul oli tunda pererahva hoolitsevat kätt.

Kaunimad maakodud on Maru kinnistu ja Ööbiku talu

Maru kinnistul Matsalu rahvuspargis Keemu külas asuv suvekoduna kasutatav hoone on ligi 100 aastat vana. Kinnistu omanikud kannavad hoolt kogu kompleksi eest, tähelepanuta ei ole jäetud ka maja taga asuv puisniit, mis on hästi hooldatud. Tänapäeval on väga paljud kinnistud ümbritsetud taradega, kuid Maru talu omanikud on jätnud selle tegemata ning seetõttu sobitub see suvekoduna kasutatav kompleks eriliselt hästi antud keskkonda.

Ööbiku talu Tõusi külas harmoneerub kinnistut ümbritseva männimetsaga, mida pererahvas väärtustab. Selles talus on mõeldud nii lastele, täiskasvanutele kui ka loomadele – puidust kiiged, aiamööbel, saunamaja, kasvukastid ja linnukeste pesakastid, neist viimased on küll hõivanud oravad, on oskuslikult sobitatud keskkonda. Ka lillede ja maastikukujundusega ei ole pererahvas üle pakkunud, vaid valinud sellised, mis harmoneeruvad ilusti kogu olustikuga. Kuigi kinnistu asub üsna tee ääres, siis maastikuline eripära loob paigale privaatse olemise.

Kaunimaks kortermajaks hinnati Pärna tänav 6 hoone Lihulas

Korteriühistu poolt tellitud seinamaaling, mille autor on tänavakunstnik Lex Zooz, sobib oma rahuliku värvigammaga nii hoone kui keskkonnaga. Erilist kiitust väärib ka see, et seinamaali loomisele said kaasa aidata Lihula Muusika- ja Kunstikooli õpilased.

Korteriühistu ühisalal asub istumiskoht, mis suurendab elanike omavahelise suhtluse võimalust. Hoone ümbrus on korras ning haljastuses on kasutatud palju püsikuid. Mõeldud on nii lastele kui ka täiskasvanutele. Laste mänguvahendid tunduvad olema vanast ajast, kuid ohtlikke kohti ei märganud, seega lastele on nende kasutamine ohutu.

Kaunimateks ärihooneteks valiti Oidrema mõis ja Sepa-Jaani kinnistu

Oidrema mõisahoonet samanimelises külas on viimastel aastatel renoveeritud ning tänaseks näeb see väga autoriteetne välja. Mõisa ees olev väljak on avar ning seda kaunistavad mitmed roosisordid. Oidrema mõis annab suure ja tänuväärse panuse Eesti mõisakultuuri säilimisele.

Sepa-Jaani kinnistul Kelu külas on ühtne ja maitsekas stiil nii hoonetel kui haljastuses, selle kinnistu talukompleks on pererahva poolt oskuslikult korrastatud ning nüüdseks pakutakse seal majutust. Puhkemaja renoveerimisel on pööratud rõhku ajalooliste traditsioonide hoidmisele, millega samas väärtustatakse ka keskkonnateadlikku tarbimist.