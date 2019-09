Jaapani saatkonna ajutine asjur Hajime Matsumura tõdes, et Eesti ja Jaapani kultuurivahetus ja suhe toimib.

Kunstil on võime ühendada inimesi, riike ja rahvusi, leides loominguga nende sarnasusi ja erinevusi. Samuti oskus küsida nõu ja näidata näpuga: teha seda rahumeelselt. Dialoogi käigus võib selguda, et meil on palju ühist.