Arvud seadsid küsimärgi kahe haridustempli kohale

Muutuse põhjus on 1990ndatel ilmale tulnud põlvkonna sünnitus­ikka jõudmine. Neid on lihtsalt vähem, kui praegu pereloomiseas 1980ndatel sündinuid. Laane jutu järgi pole mingit põhjust arvata, et just taasiseseisvumisšoki põlvkonna naised hakkaksid kaks korda rohkem sünnitama. Pigem võib loota, et 1980. aastate lapsed kasvatavad peret ka vanemas sünnituseas ja nii ei ole kukkumine väga järsk. “Aga see tuleb,” oli Laan kindel.