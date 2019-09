Karvased kõrvad võivad jätta rahata

“Meil on lambad ja lihaveised, loomad sünnivad ja elavad vabalt looduses, aga siis tuleb ametnik ja ütleb, et ta ei näe binokli või ma ei tea millega numbreid, sest kõrvad on karvased, ja ähvardab trahviga,” jääb jutt pidama. Vähem emotsionaalselt tõstab sama teema esile Ruhnu esindaja.