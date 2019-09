Koidula muuseumist pärinev klassitoamööbel on Jannseni tänava filiaalis toimuva remondi ajaks peamajja kolitud. Ja kuna Johann Voldemar Jannsen oli aastail 1854–1856 koolmeistritöö kõrval ka Ülejõe valitseja ehk vallavanem, sobivad need väga hästi siia stende täiendama.

Esimesena astus tahvli ette Pärnumaa omavalitsuste liidus Pärnu linna esindav Andres Metsoja, kes lausus, et säärase näituse idee läks idanema juba kaua aega tagasi. “Istusime ja arutasime, et seoses omavalitsuste ajalooga võiks rääkida omavalitsuse lugu. On ju omavalitsus kahtlemata olnud üheks eestluse ja riigi sündimise aluseks. Seda tuleb eksponeerida ja omavalitsuspäev on väga õige aeg selleks.”