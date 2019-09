Ainaži meremuuseum jutustab eestlaste ja lätlaste lugu

“Eestlased küsivad, mida vaadata, kus saab süüa või puhata. Soovitame põhjamuuli, randa ja meremuuseumi,” lisab infopunkti töötaja, jättes mainimata, et Valdemari tänavasse kultuuri­majast üle tee jääb maja, kus vangilaagrist vabanemise järel elas aastatel 1965–1976 Otto Tief. Mees, kes 1944. aasta septembris täitis Eesti Vabariigi peaministri ülesandeid ja ajalukku on see läinud kui Tiefi valitsus Saksa okupatsiooni lõppemise ja Nõukogude okupatsiooni alguse vahel. Õnnetu juhuse tõttu ei jõudnud ta ise ega valitsuse liikmed põgeneda nagu tuhanded eestlased 75 aastat tagasi. Nii ootas Tiefi ja tema kaaslasi vangistus.