Kristin Tattar pärast elu suurimat võitu: Ma ei saaks rohkem rõõmustada!

Mõõduvõtt Virginia osariigis Spotsylvanias lõppes Eesti aja järgi pühapäeva viimastel tundidel. Kolmel päeval mängiti kolm võistlusringi ja suvepealinlane läbis need 174 viskega, mis andis lõpptulemuseks 17 alla par’i.

Tattar pani paremuse maksma viimasel ringil: enne otsustavat 18 korvi oli ta viiekordse maailmameistri ja mulluse USA meistrivõistluste võitja Paige Pierce’iga viigis. Lõpuks jäi jänki eestlasest maha nelja viskega. Pronksmedali pälvis ameeriklanna Rebecca Cox (–10).

“Siin on väga võimas seista,” sõnas pärnakas, kui tõusis poodiumi kõrgeimale astmele ja talle ulatati esikohakarikas. “Ma olen oodanud suurt võitu väga pikka aega. Teadsin, et mul on oskused olemas, aga ma polnud suutnud neid kõiki ühte turniiri kokku panna. Viimaks see õnnestus: ma ei saaks rohkem rõõmustada!”

Teise koha teeninud Pierce märkis, et soovis Tattarile suuremat konkurentsi pakkuda, ent see osutus raskeks, kuna eestlane mängis ülihästi. Siiski tundis ta konkurendi üle heameelt. “Tõsiselt, sa väärid seda!” kinnitas ta teise koha trofeed vastu võttes ja Tattari poole vaadates. “Mult küsiti enne viimast ringi, kas ma olen üllatunud, et olen Tattariga viigis. Vastasin, et ei, ta mängib paremini kui paljud mehedki.”

Mõõduvõtul osales 52 naist, kellest 47 olid pärit kettagolfi sünnimaalt ehk USAst. Eurooplasi olid vaid kolm ja teine eestlanna Maris Perendi saavutas auväärt 16. koha.

Aasta viimase suurturniiriga lõppes ühtlasi Tattari kahekuuline turnee Atlandi ookeani taga, kus ta osales mitmel võistlusel. Teine triumf tuli Kanada lahtistelt meistrivõistlustelt.

USA meistrivõistluste esikoht on kahtlemata Tattarile senise karjääri suurimaks võiduks, sest tegemist on ühe prestiižikaima võistlusega discgolf’is. Sellega kirjutas pärnulanna ennast maailma kettagolfi ajalukku, olles esimene eurooplane, kes on selle väärt tiitli saavutanud. Võiduga kaasnes 2500 dollari suurune auhinnaraha. Eelmisel aastal lõpetas Tattar sama võistluse neljandana.