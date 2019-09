Hallhaigrud tapavad väiksemaid õdesid ja vendi

Hõbehaigur on Euroopa üks suuremaid haigruid. Tänu oma puhasvalgele sulestikule ja suurusele on teda kühmnokk-luige kõrval peetud üheks graatsilisematest lindudest. Jahipidamisel käiku minev kael on tal suhte­liselt pikk ja S-kujuline. Pesitsushooajal on ta nokk tume, muul ajal aga kollane. Sama kehtib jalgade kohta.