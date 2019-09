Maailmameistrist õpetaja lippas 24 tunniga pikema tee kui Pärnust Tartu ja võitis

Eesmärk saigi täidetud: esimese raksuga läbis ta 120 kilomeetrit ja siis suikus paariks tunniks unne.

Sportlase sõnutsi oli raskeim õhtul, kui hakkas paduvihma sadama. Tormituuledki ei aidanud kaasa kahekilomeetriseid asfaltkattega ringe läbides.

Pikimal distantsil oli teisest puust 47aastane lätlane Jānis Actiņš, kes jooksis 24 tunniga 237,1 kilomeetrit.

Marjaliisa Umb edestas teise koha teeninud naist üle kolme kilomeetriga. FOTO: Elise Saarna

Marjaliisa Umb, kes on Eestile au ja kuulsust toonud eelkõige purjetajana, näitas, et ta on kõva käpp teiselgi spordialal. Nimelt registreerus ta viimasel minutil Sillamäe ultrajooksule, kus 24 tunniga tuli läbida võimalikult pikk vahemaa. See tuli tal hästi välja: 178,8 kilomeetrit andis naiste seas esi- ja üldarvestuses kolmanda koha.