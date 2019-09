Vähemalt üks põlenud majadest taastatakse

Tellijale

Tulekahjus said kahjustada Hom­miku 5 hoovipoolsed seinad. Selle aasta algul oli maja ostnud ettevõte Pärnu Property Investmets OÜ, mis kuulub Chi ­Keung Ivan Wongile. “Ma pole veel jõudnud maja minna kontrollima, kuid tean, et hoone tagumine külg sai põlengus kahjustusi,” lausus ta. Wongi suurim mure on aga see, et pühapäevane tulekahju polnud esimene, selles piirkonnas on neid puhkenud varemgi.