Galerii: tormituul kergitab Pärnus merevett, elektrita majapidamiste arv on õhtuks kerkinud 351ni

Tugevnev tuul on Pärnus merevett jõudsalt kergitanud: kui südapäeval ulatus veetase 115 sentimeetrit keskmisest tasemest kõrgemale, siis pärast keskpäeva hakkas veetase langema. Pärnu linna kriitiline piir, kui vesi tänavatele valgub, on 180 sentimeetrit üle keskmise taseme. Kell 18 on veetaseme tõus üle normi stabiliseerunud 90 sentimeetri kandis.