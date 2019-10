Linnavolinik madistab kohtutäituritega

Tellijale

Kuna lähedal on kohvikud rahvast täis, siseneme Penu juhatamisel linnavalitsuse hoonesse ja sõidame liftiga kolmandale korrusele.

“Ega telefoni-salvestusseadmeid kaasa võtnud?” päris Penu ukse taga. Kuulnud, et need on välja lülitatud, pani linnavolinik enda telefoni port­felli ja asetas selle koridoris põrandale ukse kõrvale. Sinnasamma palus ta ajakirjanikul asetada jope ühes telefonidega.