Poe katusele jäid nii kaubalademed kui DNA

Pärast poe iseäralikku väisamist 2015. aastal kirjutas Pärnu Postimees, et ööl vastu 4. novembrit murti kauplusesse, kuid turvaettevõtte töötaja sekkumise tõttu ei jõutud midagi varastada. Uurimise käigus selgus, et päris nii see polnud: suured kaubahunnikud jäid küll maha (tegelikult katusele), kuid mõõtmetelt miniatuurne osa noosist oli vupsanud pättide taskusse.