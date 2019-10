Praaktööd on Eesti ehituskultuuris sage nähtus

Tellijale

Enamik inimesi ei ole sugugi ehitusspetsialistid, ammugi napib tööinimestel nii aega kui oskusi, et näiteks kodu fassaadi krohvida. Seega otsitakse loomuliku valikuna välja usaldusväärsena tunduv ehitusfirma ja delegeeritakse probleemi lahendamine ette­võttele. Paraku ei saa alati kindel olla, et end ekspertidena esitlevad ehitajadki asjatundjad on. Vahel tõmmatakse heausklikul majaomanikul nahk hoopis üle kõrvade.