Oluline lastakse kõrvust mööda ja kõigil on eri arusaam sellest, kuidas ­väljendada armastust. Näiteks: olgugi sul maohaavad, topitakse sind suurest “hoolimisest” kurguni rasvast toitu täis – see käib justkui hea ema olemise juurde.

Elu on vahel nii absurdne, et ajab naerma. Just sellisest situatsioonikoomikast kubiseb homme Endlas esietenduv “Daamid”. Siin klaarivad omavahel suhteid kolm sama pere eri põlvkonna naist: tütar, ema ja vanaema. “Nad armastavad üksteist, aga natuke vihkavad ka, eks ole,” iseloomustab lavastaja Enn Keerd.