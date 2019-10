Tellijale

Riigi Kinnisvara juhatuse esimehe Kati Kusmini sõnutsi näitab nurgakivi panek seda, et kõik ehituskokkulepped on saavutatud ja töö on täies hoos.

AS Ehitustrusti juhatuse esimees Kaido Somelar tunnistas, et sellise ühishoone ehitus ei ole lihtne. “Läheb keeruliselt, see maja on keeruline,” ütles ta. Siiski kinnitas Somelar Kusmini sõnu ja lisas, et ollakse kokkulepitud graafikus, töö käib. Valmis ei ole veel midagi: tegu on suure projektiga ja kõik toimub etappidena.