Sõudeklubid said linnalt vägevate tulemuste eest preemiat

Osavõtjate arvukuselt ajaloo teine regatt tõi pealinnast Budapestist edelasse jäävale Velence’i järvele üle 3500 veteranatleedi 740 spordiklubist ühtekokku 52 riigist. Arvestades, et enamik sõudjaid tegi mitu starti, arvutasid korraldajad, et võistlejaid jagus 13 000 sõudepingile. Enim osalejaid – 1030 – võistles meeste ühepaadil.

Noortetreenerist veteransõudja Ulvi Lutoškin avaldas heameelt, et veteranatleetide pink on pikenenud. „Sõudeklubiga on liitunud uusi mehi. Oleksime rõõmsad, kui meid kuuleksid kunagised sõudjad, kes on kaua paadist eemal olnud ja taas soovivad proovida sõudmist. Meid saadab sportlik ja aktiivne puhkus ja näeme missioonina Eesti sõudeveteranide lippu maailmas kõrgel hoidmist,“ rääkis Lutoškin.