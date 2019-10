Paikrele määrati ajutine juht

Nestor töötab Paikres äriarendusjuhina. „Vastavalt äriseadustikule saab äriühingus tööd – ühes kõigi õiguste ja kohustustega – juhtida vaid juhatuse liige. Kuna ettevõtte ainuke juhatuse liige on kinni peetud, seisab praegu Paikres arvete tasumine ja tehingute tegemine, kuna vaid juhatuse liikmel on õigus nendeks korraldusi anda. Et igapäevane töökorraldus taastada, määras nõukogu täna õhtul Paikrele juhi, kes juhib ettevõtet kuni uue juhatuse liikme leidmiseni,“ sõnas Pärnu linnapea Romek Kosenkranius.