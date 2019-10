Kihnu Puukoi kolis tootmise sadamast koduukse alla

Tellijale

“Seda õuepealset on kogu aeg mõisaõueks kutsutud, siin nurga taga on mõisa pärnad veel alles, sellest ka nimi Pärnamõisa,” seletab OÜ Kihnu Puukoi asutaja, Võistest pärit ehitustisler Enno Tšetšin, kelle abikaasa Veronika on põline kihnlane ja Pärna­mõisa talu perenaine.