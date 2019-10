Kaksikõed loovad muuseumeile tibatillukesi tubade makette

Vasakul Juulia ja paremal Joanna Juhkam. Foto pärineb Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumi lõpualbumi pildistamiselt. FOTO: Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasium

Häädemeestelt pärit kaksikud Joanna ja Juulia Juhkam ütlevad enda kohta, et nad on nagu paarisrakend. “Kuna oleme ühemunakaksikud, naljatleme, et tegelikult olemegi üks inimene, aga me ei mahtunud ühte kehasse ära. Ongi parem, sest lisakäsi ja lisaaju on ju ikka tarvis,” ütlesid nad.