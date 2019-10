Tagasi meistriliigasse? Pärnu Vaprus kindlustas üleminekumängude pääsme

Sellega saadigi hakkama. Vaprus asus 11. minutil Henri Hansoni väravast juhtima ja duubeldas edu 56. minutil, kui täpne oli Tõnis Vihmoja. Siis ärkasid kalevlased, kui Pärnuski pallinud Karl Anton Sõerde oli täpne 80. ja 85. minutil ning viigistas seisu. Kolm punkti tõi Pärnusse Kristen Saarts, kes skooris matši üleminutitel.

Kes hooaja lõpus Vaprusele meistriliiga eelviimasena vastu tuleb, on veel lahtine.

Sotid said selgemaks esiliiga B-tasandilgi. Vändra Vaprus alistas Aare Avila, Rasmus Allese ja Martin Pärna väravast 3:1 Viimsi JK ning kindlustas liigas teise koha, kui arvestada iseseisvaid klubisid. Vändra loots Ranet Lepik on öelnud, et üleminekumängud, pääsemaks esiliigasse, pallitakse kindlasti ära. Kui õnnestuks vastane kahe mängu kokkuvõttes võita, otsustatakse ühes mängijatega, kas soovitakse tõusta.