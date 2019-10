Paf Open toob Pärnusse rahvusvahelise tenniseseltskonna

Kui varem toimusid turniirid Tartus, Tallinnas ja Pärnus ning ainult meestele, siis tänavu on kahel nädalal võistluskeskuseks Pärnu tennisehall. 28. oktoobrist 2. novembrini vältab meeste turniir ja nädal hiljem mängivad naised.

“Kodused ITFi turniirid on meie noormängijatele hea platvorm alustada profiteed. Nad saavad hea kogemuse ja mitu neist on turniiril saadud punktidega pääsenud ATP edetabelisse,” rääkis tenniseliidu peasekretär Allar Hint.

Meeste turniiril on tänavu võistlejaid 15 riigist. Tabeli neli esimesena asetatut on prantslased Babtiste Crepatte (ATP 280.), Manuel Guinard (ATP 317.), Hugo Grenier (ATP 323.) ja Dan Added (ATP 396.). Mullust tiitlit tuleb kaitsma venelane Evgenii Tiurnev (ATP 412.). Eesti sportlastest on kõrgeima asetusega Ivanov (ATP 781.).