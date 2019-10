Pärnu matusebüroo arvatav süütaja on kinni peetud

“Uurijad on pärast süütamist kuulanud üle tunnistajaid, vaadanud läbi turvakaamerate salvestisi ja määranud ekspertiise. Selle töö tulemusena kogutud tõendid viisid meid 28aastase kohaliku meheni, kelle esmaspäeva ennelõunal Pärnus kinni pidasime,” rääkis Sempelson. “Mis põhjusel mees hoone süütas, seda selgitame praegu eri versioone kontrollides.”

“Taotlesime kohtult vahistamist, et hoida ära uusi kuritegusid,” ütles prokurör Olgerd Petersell. “Matusemaja põlengu asjaolud näitavad, et tegu oli sihipärase ja läbimõeldud süütamisega. Samuti leiti viiteid veel ühe hoone süütamise plaanide kohta. Siit joonistub välja ohtlik muster ja prokuratuuri hinnangul tuleb kahtlustatav eeluurimise ajaks vahi alla võtta,” ütles prokurör. Varasemaid kehtivaid kriminaalkaristusi vahistatul ei ole.

Sündmuskohale jõudnud päästjad kustutasid leegid matusebüroo leinasaalis, kabelis ja pööningul. Põlengu tagajärjel said ruumid vee- ja tahmakahjustusi. Päästjad kustutasid põlengu kella 4.24ks.

Matuseteenuseid korraldava Viimse Tee juhataja Maie Rohumägi ütlust mööda ärkas abikaasa öösel teate peale, et matusemaja signalisatsioon on tööle hakanud. Kui 25 kilomeetri kauguselt kodust kohe linna sõitnud mees kohale jõudis, imbus katusest suitsu ja mees teavitas häirekeskust. Maja salvestusseadmetelt on näha, kuidas nokamütsiga sale mees, pea kapuutsiga varjatud, purustab maja hoovipoolse akna telliskiviga ja viskab sellele järele avatud kanistri.