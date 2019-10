Galerii: “Ei ole halba ilma, on mehed ja on mökud!”

Tellijale

„15 aastat tagasi otsustasime sündmusrohke võistlushooaja lõpetada lustaka spordipäevaga, kus nii meie klubi sportlased kui kaugelt ja lähedalt tulnud külalised saaksid eri aladel oma võimed proovile panna,“ rääkis Pärnu motoklubi raudvara Jüri Makarov. „Eelmisel aastal pidime ootamatult maha sadanud lume tõttu mitmevõistluse ära jätma, kuid tänavu saime ilmataadi kiuste kõik kavas olnud alad läbi teha. Päev varem postitasime oma klubi Facebooki lehele üleskutse: „Ei ole halba ilma, on mehed ja on mökud!“ Rõõm on tõdeda, et loosung jõudis paljudele kohale: tugevat tuult ja lausvihma tuli kolmes arvestuses kokku trotsima 30 eriti karmide elamuste nautijat.“