Avo Keel volletiimi tervisemuredest: Kes jookseb posti otsa ja kes põrutab kukkudes mõlemad randmed ära

Hiljuti liitus Pärnu võrkpalliklubiga 28aastane Venemaa tempomees Andrey Gvozdev. Mida te uue mehe kohta rääkida oskate?

Andrey on mänginud minu hea tuttava Viktor Sidelnikovi käe all aasta kindlasti, kui mitte kaks. Kuna meil oli temporündaja otsimine selgelt päevakorras, siis hakkasime uuesti huvi tundma ja igasugu materjale läbi vaatama, tundus, et mees sobib meile.