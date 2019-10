Tellijale

Fairtrade ehk õiglase kaubanduse põhiprintsiip on, et maailma säästva arengu huvides peab mis tahes toote hind olema õiglases vastavuses tootmiskuludega. See tähendab, et toote madal hind ei tohi kujuneda keskkonna ja tööjõu väärkohtlemise arvelt.