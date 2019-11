Vägev: Vändra Vapruse vutiklubi kindlustas pääsu kõrgemale tasemele

Enne tänast oli teisel tabelireal paikneval Vändra Vaprusel kuus silma rohkem kui kolmandal Nõmme Kalju U21 tiimil, mis tähendas, et vändralastele piisas vähemalt ühest punktist, et kindlustada esiliiga B-tasandi teine koht, pääsemaks järgmiseks hooajaks esiliigasse.

Vändra saigi sellega hakkama, kui viigistas võõral väljakul Martin Pärna ja Toomas Mangussoni väravatest Tabasaluga 2:2. Liiga suurimale väravakütile Pärnale oli see hooaja 37. tabamuseks.

Voor enne liiga lõppu on esimesed kaks kohta nüüd kindlad. Esikoha teenis Nõmme United, kellel on koos 79 silma. Vändral on teisena punkte 68. Kolmanda koha pälvinu läheb üleminekumängudele pääsemaks esiliigasse: sellele pretendeerivad Kalju (61) ja PJK (59).