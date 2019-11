Politsei otsib Pärnus kadunud 28aastast Taavit

Tema edasine asukoht on teadmata. Taavi elu ja tervis võivad olla ohus. Politsei on suhelnud tema lähedastega ja kontrollinud tema võimalikke viibimispaiku Pärnus, kuid Taavit leidnud ei ole.

Taavi on umbes 197 sentimeetrit pikk, saleda kehaehitusega ja ümarama näoga. Tema lõual võib olla habemetüügas, pealagi on kiilas. Tal on kaelal kaks piklikku armi ja tema silmad on rohelised.