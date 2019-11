Lihula noored alustasid sisekergejõustikuhooaega

Nii nagu varem, võib seda ka nüüd nimetada Lõuna-Läänemaa noorte sisekergejõustikupäevaks. Suur rõõm on tõdeda, et selle aasta esimene noortevõistlus lõi üle kõikide aastate osalusrekordi. Mitte kunagi enne ei ole sisehooaja avavõistlusel osalenud nii palju noorsportlasi.

Osalemist ei seganud ka olukord, et kooli uue spordihoone ehituse tõttu tuli võistlus pidada Lihula gümnaasiumis. 30 meetri jooks jooksti kooli koridoris ja hüpped sooritati aulas. Nii olidki lapsed teineteisele lähemal ja iga ala sooritaja sai osa soojast kaasaelamisest.

Mõistagi olid kõik lapsed väga tublid. Uute isiklike rekordite tegemisi oli nii palju, et sellest ei jõuagi käesolevas artiklis kirjutada.

Noored võistlesid erinevates vanuseklassides, kuid võistlusel oli kaks osalejat, kes veel ei mahu noorimasse vanuseklassi või on juba vanimast vanuseklassist ammu väljas.

Poistest said kolm sportlast jooksus võrdse aja- 5,3. Karl Reinmaa, Eenok Arpiainen Lihula Gümnaasiumist ja Sten-Andre Kukispuu, Kõmsi Algkoolist. Paigalt kaugus ja kolmikhüppes tegi väga ilusad hüpped Lihula poiss Kevin-meetrit Mart Põldman. Tulemused vastavalt 1.97 ja 5.28.

Siis on ainsa alana kavas kõrgushüpe. Tegemist on traditsioonilise meie piirkonna noorte võistlusega. Sellel kergejõustikualal on eelnevatel aastatel meie piirkonna koolide õpilased mõõtu võtnud Lihulas, Virtsus, Kõmsil.