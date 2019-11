Ringkonnakohus vabastas oktoobris kinni peetud OÜ Paikre juhi vahi alt

Ringkonnakohtu seisukoht koosneb peaasjalikult kriitikast prokuratuuri tööle, märkides, et etteheidetava kuriteo asjaolude kirjeldus ja Rossmanile tehtavad etteheited pole omavahel loogilises seoses, teatas advokaadibüroo LEXTAL pressiteates. Samuti on kohtumääruses kirjas, et kirjeldatud asjaolude pinnalt ei saa teha prokuröri poolt väljatoodud järeldusi.

Rossmani kaitsja, vandeadvokaat Kristi Rande sõnul on ringkonnakohus prokuratuuri vahistamismääruse kritiseerimisel õigustatult armutu. “Kahjuks hakkab siit joonistuma tuttav muster, kus esiteks vahistatakse avalikkuse suure tähelepanu saatel mõni ettevõtja või linnajuht ning siis hakkab kogu probleemipüstitus laiali vajuma,” ütles Rande. “Antud juhul püstitas prokuratuur avalikult kahtlustuse omastamises, aga tõendeid uurinud kohus ei suutnud isegi selgeks teha, milles seisneb konkreetne omastamise objekt.”

Nii nendibki Ringkonnakohus, et: “Vahistamistaotluses esitatud kuriteokahtlustuse asjaolud on kohati nii ebamäärased, et ei võimalda kohtul kohtupraktikas kehtiva põhistamisstandardit silmas pidades jälgitavalt ja arusaadavalt põhjendatud kuriteokahtluse olemasolu tuvastada. Seetõttu ei ole täidetud K. Rossmani vahistamise eeltingimus, millest tulenevalt tuleb maakohtu määrus tühistada ja kahtlustatav vahi alt vabastada.”

OÜ Paikre endise juhi kaitsja sõnul ei suutnud prokuratuur tegelikult selgitada ka seda, kuidas oleks kahtlustatav saanud vahistamata jäämise korral tunnistajaid mõjutada, kuigi just selle argumendiga põhjendas prokuratuur oma tegevust kahtlusaluse vahistamise päeval. “Sellisel juhul oleks prokuratuur pidanud viitama asjaoludele, mis kinnitavad mõjutamise riski, kuid ka ühelegi selllisele faktilisele asjaolule ei olnud vahistamismääruses viidatud,” lisas ta.

Vandeadvokaat Rande sõnul on prokuratuur praegu ainult üldsõnaliselt väidetavaid tõendeid refereerinud, mis teeb kaitsel sisuliste vastuväidete esitamise võimatuks. Sellest hoolimata on kahtlustatav teinud uurimisasutusega koostööd ning andnud põhjalikud ütlused ning selgitanud, mil viisil on etteheidetavad asjaolud seletatavad ning et tema tegevuses puudub kuriteokoosseis,” rääkis Rande.