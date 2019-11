Vaadake, kuidas Pärnu volletiimi leegionär vutimehe tehnikaga harukordse punkti teenib!

Selveri kapten Karli Allik oli just löönud ässpallingu viiendasse tsooni, mida valvas 192sentimeetrine Duarte, ja lajatas hüppelt tugeva serviga samasse kohta teisegi palli.

Kohvimaa mängumees näitas selle palli mängimisel, miks brasiillasi vahel pallivõluriteks peetakse: Duarte otsustas seekord töödelda palli vutimängijalikult, hüpitades seda rinnaga ja nii oskuslikult, et mänguvahend õkva võrgu taha keris. See üllatas palli edasi mängima pidanud Ranet Vankerit niivõrd, et pall väljakule kukkus ja tõi Pärnu meeskonnale harukordse punkti.