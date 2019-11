Janek Õiglane: ma ei taha olla timbu-limbu vend

Tellijale

Praeguseks on MMist möödas umbes kuu, mida olete vahepeal teinud?

Olen täielikult puhanud, täna (21. oktoobril, K. H.) mul oligi esimene trenn pärast Doha MMi. Puhkuse ajal olin Eestis, käisin Vändras vanematel külas ja veetsin sõpradega aega.

Käisite suvistel Eesti meistrivõistlustel välja veksli, et küpsetate Virumaa Teataja ennustusvõistluse võitjale juustukoogi, kas see lubadus on praeguseks täidetud?

Eelmisel laupäeval (12. oktoobril, K. H.) käisingi Virumaa Teataja toimetuses ja viisin enda­valmistatud maasika-kohupiima-juustukoogi võitjatele proovida.

Ja millist tagasisidet saite?

Ma ei tea, kas nad valetasid, aga kõik umbes kümme inimest, kes seal koos toimetuse töötajatega olid, jäid väga rahule.

Milline on teie esinduskook, mida teile kõige enam meeldib valmistada?

Maitse poolest meeldivad mulle kõige rohkem toorjuustukoogid, mida olen proovinud valmistada värskete marjadega.