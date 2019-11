Uue kunsti muuseum näitab Läti ja Poola Vabariigi aastapäeval filme

Läti Vabariigi 101. aastapäev on täpselt nädal hiljem.

Esmaspäeval, 18. novembril kell 17 linastub uue kunsti muuseumis Mark Soosaare dokk “Milda” Riia vabadussamba säilimisest ning Ivars Zviedrise ja Inese Klava vaimukas dokumentaallinateos “Dokumentalist”. See 28. Pärnu filmifestivalil pärjatud parim portreefilm on samuti armulugu. Tegelased on aga tõsielust: noor filmitegija Ivars ise ja vana näitlejanna Inta, kes elab üksildasena rabasaarel.