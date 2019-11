PJK alistas Pärnumaa derbis Vändra ja tõusis tabelis kolmandaks, mis viib üleminekumängudele

Vändral olid enne viimast vooru kõik sotid selged. PJK vajas viimases voorus Vändra üle võitu ja pidi lootma, et tabeli kolmas, Nõmme Kalju U21 ei alista juba turniiri kinni pannud FC Nõmme Unitedit. Nii läkski! Kalju kaotas 0:3 Unitedile ja PJK võitis Vändrat 3:1.

Vändra pälvis hooaja kokkuvõttes teise koha, mis tõstab nad järgmiseks aastaks esiliigasse. Tiimi juhendaja Ranet Lepik on öelnud, et nad alles mõtlevad, kas on mõtet aste kõrgemale madistama minna.