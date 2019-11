Kihnu taotleb kopteri maandumisplatsi tarvis toetust

Tehtud sai ainult maandusmisplatsi projekt, mille järgi rajatakse asfaltplats ja paigaldatakse erivalgustid, et kopter saaks maanduda igasuguse ilmaga, nagu kirjutas Kihnu vallavanem Ingvar Saare sotsiaalministeeriumile. Projekt on kooskõlastatud lennuametiga.

Viimati taotles Kihnu vald kopteriplatsi tarvis toetust väikesaarte programmist sel aastal. Seekord eraldati 130 000 eurot. Hankepakkumused olid aga 191 856, 197 204 ja 288 316 eurot. Seega on platsi rajamise toetuse ja madalaima ehitusmaksumuse vahe umbkaudu 62 000 eurot.

Lisandub omanikujärelevalve kulu 2000 eurot. Üldse on projekti elluviimiseks vajalik omafinantseering 64 000 eurot. Valla ettepanek on tasuda omaosalus võrdses mahus: 32 000 eurot tuleks ministeeriumilt ja vald lisaks teist niisama palju.

Platsi on saarele väga tarvis, sest rasketes ilmaoludes peab kopter saama ohutult maanduda. See on tihti ainus viis sõidutada kiiret arstiabi vajav patsient mandrile ja päästa ta elu. Kihnu vallavalitsus soovib vältida olukordi, kus helikopter lendab saare kohal, kuid tal ei ole võimalik maanduda.