Pärnus asutatakse investoreid koondav ühendus

“Pärnu investorite liidu eesmärgid on esmajoones haridusliku ja teavitava iseloomuga,” selgitas liidu algatamise ideega välja tulnud Ivar Mägi. Ta viitas muu hulgas sellele, et investeerimisnõustamine on litsentsitud tegevus ja kuulub finantsinspektsiooni järelevalve alla ning seetõttu ei saa liidu tegevus keskenduda otseselt investeeringute haldamisele või investeerimisnõustamisele.

“Viide Pärnule ei tähenda, et ainult Pärnus elavad inimesed on oodatud liituma, vaid kõigest seda, et uuel liidul on vaja segaduste vältimiseks mingit eristavat lisandust,” täpsustas Mägi, kes ei näe probleemi selles, kui investorid on mitme investeerimisega seotud liidu liikmed. “Võimalikke investeeringuid on maailmas palju ja on loomulik, et igal liidul on oma rõhuasetus või spetsiifilised kompetentsid. Investorid peavadki palju infot läbi töötama ja otsima kapitalile parimat kohta tootluseks,” täiendas Mägi.