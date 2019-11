Uuring: Rail Baltic tuleks ühendada lennuliiklusega

Uuring soovitab, et Rail Baltic peaks muu hulgas pakkuma kombineeritud rongi- ning lennupiletite soetamise lahendusi ning ühtset pagasiteenust, mis on kättesaadav kõigis Rail Balticu sõlmjaamades. Samuti tuleks Rail Balticu jaamades tagada rahvusvahelise lennutranspordi ühenduse aktsepteeritud kodeerimissüsteem.

“Uuringus esitletud integreeritud lahendusi toetavad Baltimaade peamised lennunduse huvirühmad, sealhulgas äriettevõtted. Ühtlasi on need kooskõlas ülemaailmsete parimate tavadega, mida uuringu käigus on ulatuslikult mõõdetud,” ütles RB Raili tegevjuht Timo Riihimäki pressiteate vahendusel.