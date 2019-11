Joobes Lauri Saatpalu monotüki külastaja: "Etenduse algus oli tõesti piinlik, kahju et inimene on nii põhja käinud"

Tellijale

“Ma ei tahtnud saada kuulsaks. Ma olen tahtnud saada aga laulu ja teatri alal nii heaks, et ühel päeval mind tuntaksegi,” on öelnud Lauri Saatpalu ühes hiljutises intervjuus. Eile Endla teatri väikses saalis, Küünis juhtunu andis Saatpalu sõnadele uue mõõtme, kui tema talendi austajad temas pettuma pidid.

Pärnakas Ulla Kübar oli Saatpalu monoetendusele "Südame sosinad" soetanud neli piletit. Koos lapse, abikaasa ja peretuttavaga istuti ootusärevalt teises reas. Kübar on Saatpalu tegemisi fännanud juba noorpõlves, kui ansambel Pantokraator, mille solist Saatpalu oli, kuulus tema muusikaliste lemmikute hulka. Ka Saatpalu praeguse bändi Dagö muusika ja multitaolendi varasemad ühemeheetendused on naisele meeldinud. Pärast eilset on naine hämmingus.