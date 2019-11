Eesti koondislane hakkab Vapruse naiskonna mängivaks peatreeneriks

Uus mängiv peatreener tunnistas, et see on talle põnev väljakutse. "Mul on hea meel tõdeda, et klubi juhtkond on motiveeritud toetama oma naiskonna arengut. Mulle väga meeldib kuhu Maarja on naiskonna taseme viinud ning usun, et see on hea platvorm, kust edasi minna. Olen tänulik talle, et ta on teinud väga head tööd. Usun, et klubi, naiskonna mängijate ja minu koostöö tulemusena saavutame uued eesmärgid. Ootan uut hooaega põnevusega!“ rääkis Bannikova klubi vahendusel.