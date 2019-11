Paikuse põhikool pälvis Aasta võõrkeelealase teo tiitli 

Kandidaate oli 20 ja tunnustati kolme keeletegu: ühe lasteaia (Veerise lasteaed) ja kahe kooli projekti. Koolidest said tunnustatud Pelgulinna gümnaasium ja Tallinna ühisgümnaasium ühisprojektiga ning ainukesena väljapoolt pealinna Paikuse põhikool. Tunnuskirjaga Paikuse koolile käis kaasa ka rahaline preemia 500 eurot, lisaks hinnalisi raamatuid ja muid meeneid.

Seda, et Paikuse tegu konkursil nominentide hulka arvati, said õpetajad teada juba suvise tantsupeo ajal Tallinnas, aga nii suurest tunnustusest siis veel unistada ei juletud. Paikuse PK esitas konkursile kaks Erasmus+ projekti: “Kirjaoskus valgustab tulevikku” ning “Euroopa kirjanduse suurteosed”, mis on rahvusvahelised koostööprojektid mitmete Euroopa koolidega.