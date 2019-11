Aasta spordisõbralikem õpetaja Mehis Merilaine: Mind löödi ikka täiesti pahviks selle tiitliga

Kolleegide hinnangul on Mehis Merilaine õpetaja, kes teeb oma tööd hingega ja suudab jääda rõõmsameelseks isegi siis, kui selleks väga põhjust pole. Ta on sihikindel, nõudlik, suudab lapsi ennast kuulama panna ja tal on väga kõva hääl. Samal ajal on abivalmis, mõistab huumorit ja suhtleb lastega kui võrdsetega.

FOTO: Erakogu