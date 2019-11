Politsei tabas viis alkoholi tarvitanud juhti

Politseinikud pöörasid peale sõidukijuhtide tähelepanu sellelegi, kas jalakäijail oli rõivastele kinnitatud helkur. „Tegime kolmele jalakäijale suulise märkuse helkuri puudumise kohta ja juhtisime tähelepanu, et küsimus on nende enda turvalisuses pimedas liikudes,“ rääkis Haav. „Politsei soov on, et kõik liiklejad jõuaksid turvaliselt oma sihtpunkti.“