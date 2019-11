Galerii: Pärnu võrkpalliklubi teenis Rootsi meistri vastu eurosarjas edasipääsu kolmveerand tunniga

Avo Keel tuli spordireporteritega rääkima tõsisel ilmel. Kõige rohkem kriitikat said noored mängumehed. "Mängupilt oli kehv. See, mis teise geimi poole pealt, pärast vahetusi juhtuma hakkas ... Ma pean silmas noort kaardiväge: kui sa kvartalis mängid ühe mängu, ei saa rahul olla. Neljandas geimis oli vastasel vastuvõtt 20 protsenti, numbrid pidanuks olema teistpidi! Aga me saime seal 12 punkti! Leidku see noor kaardivägi stabiilsus, ärgu hakaku ette kujutama, et "ma tahan mängida". Ei piisa, kui teed kvartalis ühe mängu või nädalas ühe trenni hästi. Meil on võistkonnas teatud jutuajamised olnud, aga osa mängijaid ei saa aru, mida ma tahan. Võib-olla see on põlvkondade suur konflikt," avaldas legendaarne juhendaja arvamust.