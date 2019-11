Galerii: Pärnu võrkpalliklubi teenis Rootsi meistri vastu eurosarjas edasipääsu kolmveerandtunniga

Kuna pärnakad võitsid Rootsis esimese lahingu 3:1, tähendas see tänaseks mänguks seda, et edasipääsuks piisas kahest geimivõidust.

Esimene geim: Ehkki esimesed kümme punkti jagati võrdselt, polnud Pärnu kaptenist sidemängija Martti Keel mitmel grupikallil ehk mänguseisakul tiimi tegevusega rahul ja tegi kaaslastele kurja häält. Sellest oli kasu, sest peagi hakkasid pallid ühe enam rootslaste poolele maha jääma ja edukalt töötas ka suvepealinlaste blokk. Kahe ässaga säras Tammiksaar ja pärnakad said kolmega ette (9:6). Geimi keskel pendeldas Pärnu edu nelja-viie punkti vahel ja esimese vaatuse lõppedes säras tablool kindel geimivõit - 25:18. Avageimis tõid võrdselt viis silma Leppik ja Platacs, seejuures oli esimene realiseerinud kõik viis tõstet.

Teine geim: Pärnu alustas 7:0 (!) spurdiga. Ehkki geimi keskel pudenes punkte rootslastelegi (13:5), oli edasipääseja sisuliselt selge. Vastaste loots tegi küll mõttepausil (kus lendasid ka mõned veepudelid) omadele kõva häält, ent platsil pärnakate vastu rohtu ei leitud. Seisul 19:12 viipas Avo Keel juba Kaur Erik Kaisi ja Richard Voogeli suunas, et varupingilt alustanud noored platsile läheksid. Väljakult lahkusid Keel ja Platacs - tundus, et nende tööpäev on läbi. Viiv hiljem pääses selga märjaks saama Robert Poole'gi, kes võttis välja efektiivselt tegutsenud Leppiku. Paraku hakkas suur edu sulama ja geimi lõpus pidi peatreener Keel seisul 24:21 aja maha võtma. Ja kui järgminegi punkt rootslastele läks, kamandas Keel Leppiku uuesti platsile. Äsja sekkunu võttis ise palli maha, sai tõste ja lajatas palli maha (25:22). Tehtud, Pärnu pääses Challenge Cupi teise ringi!

Kahes esimeses geimis väljakul viibinud ja ilusat mängu näidanud nurgaründaja Taavet Leppik tunnistas, et tiimi töö sai kahe geimiga tehtud, aga kas ka kindlalt, on juba iseasi.

Kolme viimast geimi platsi kõrvalt jälginud mängumees arvas, et noortel mängumeestel, kes pärast tiimi järgmisesse ringi pääsemise kindlustamist platsile said, võiks tahtmist ja duhhi rohkem olla. „Silmis ei põle. Ei ole päris see,” ütles Leppik. „Tullakse tööd tegema, et see oleks tehtud. Võiks olla, et kui saad võimaluse, siis tuled ja paned. Tahaks väljakul rohkem särtsu näha.”